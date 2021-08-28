Украина

Наставник одесситов Юрий Мороз подвел итоги матча против Александрии в шестом туре УПЛ.

В рамках матча шестого тура украинской Премьер лиги одесский Черноморец в домашнем матче расписал результативную ничью с Александрией.

Тренер одесситов Юрий Мороз подвел итоги ничейного матча, похвалив своих футболистов за самоотдачу.

"Может быть, до игры мы бы радовались этой ничьей. Но сегодня, выигрывая по ходу поединка, не удержали матч. При счете 2:1 сбились на навал, отошли просто к своим воротам и пропустили второй мяч.

Но ребята сегодня молодцы. Они сегодня показали игровую дисциплину, выполняли установку. Играя сегодня против крепкой команды, они не стушевались и могли выиграть", — сказал Мороз в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее о матче высказался наставник Александрии Юрий Гура, который отметил силу команды Юрия Мороза.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Черноморец — Александрия.