Украина

Защитник Динамо высказался о предстоящем матче с Колосом.

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги Колос отправится в гости к киевскому Динамо. Крайний защитник "бело-синих" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"После того, как мы потеряли очки в матче с Ингульцом, все ехали в автобусе расстроенные. Было очень обидно — для Динамо ничья приравнивается к поражению, хотя мы и завоевали одно очко. Думаю, мы усвоили урок и на поединок с Десной вышли более собранными и сконцентрированными. Конечно, после уверенной победы мы были довольны и было приподнятое настроение. На следующий день получили выходной, потом собрались на базе и провели хорошую тренировку. Также разобрали поединок с черниговцами и целенаправленно готовились к игре с Колосом".

"Коваливцы завершили прошлый чемпионат в первой пятерке, против этой команды нам всегда было тяжело играть. Только последний матч прошлого сезона завершился уверенной победой Динамо — 3:0, возможно, потому что ни для нас, ни для них он уже ничего не решал. В целом, Колос — боевитая команда, с которой наши матчи проходят традиционно непросто. В свое время мы с ними и в Кубке Украины сыграли вничью, и в первом круге чемпионата".

"Считаю, самое главное — надежно сыграть в обороне, а что касается атаки, я уверен, что у нас будут свои моменты, и мы забьем", — приводит слова Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо Киев — Колос состоится сегодня, 28 августа, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.