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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽Президент УАФ Андрей Павелко признался, что Сергей Ребров является главным кандидатом на пост наставника национальной сборной Украины: "Мы хотим видеть Реброва в сборной. Назначение может произойти в четверг".

Если вкратце, то...👇

⚽Нападающий Серхио Агуэро, перешедший в Барселону в летнее трансферное окно на правах свободного агента, пропустит более двух месяцев из-за травмы.

"Наша встреча была ошибкой. Дело не в тебе, а во мне. Давай останемся друзьями". (с) Диалог Серхио Агуэро с Барселоной, август 2021 года.

Всего-то нужно было зайти в комментарии на Football.ua☝

⚽Главный тренер Шахтер Роберто Де Дзерби ответил на критику в свой адрес, что в еврокубковых поединках он преимущественно задействует легионеров: "Будь футболист украинец, итальянец или бразилец, если он заслуживает, то будет играть".

⚽Мурат Якин возглавил национальную сборную Швейцарии, сменив на посту главного главного тренера Владимира Петковича.

⚽Пари Сен-Жермен официально объявил о подписании Лионеля Месси.

⚽По информации Sport.es, нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт хочет занять место Харри Кейна в Тоттенхэме.

Make Tottenham Great Again!

⚽У нападающего Миная Евгения Селезнева произошел конфликт с защитником Динамо Александром Караваевым после первого тайма матча третьего тура УПЛ: "Пошли отойдем на улицу".

Селезнев: "Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?".

Караваев: "Я тебе сейчас все в глаза скажу".

Селезнев: "Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем".

Караваев: "А для чего?".

Селезнев: "Поговорим".

Караваев: "Для чего?".

Селезнев: "Ну просто поговорим".

Караваев: "Зачем мне с тобой разговаривать?"

Внимание, вопрос: что было дальше ❔🤔

Вариант А:

Вариант Б:

Вариант В:

⚽Арсенал в очередной раз стал наиболее дорогим для посещения болельщиками клубом АПЛ, Манчестер Сити — второй по дешевизне.

Были "канонирами", а стали "фармацевтами"🤷‍♂️

⚽Олег Блохин и Алексей Михайличенко возглавили комитет сборных УАФ.

Тут еще написали, как будет проходить типичный рабочий день в комитете сборных УАФ👇

⚽Телеканалы Футбол 1/2/3 будут показывать чемпионат Турции.

⚽Арсенал потерпел поражение от Брентфорда в рамках поединка первого тура АПЛ.

Арсен Венгер: "Яка сумна новина!"

⚽Вест Хэм с Андреем Ярмоленко "перестрелял" Ньюкасл в первом туре АПЛ.

Но лидер сборной Украины вышел лишь на 90-й минуте поединка...

⚽Барселона обыграла Реал Сосьедад в первом матче без Лионеля Месси.

Теперь мы знаем, как Манчестер Сити решит проблему с центрфорвардом😏

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