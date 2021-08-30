Украина

Иван Надеин похвалил свою команду за матч против черниговской Десны.

Верес из Ровно разгромил черниговскую Десну в рамках матча шестого тура украинской Премьер лиги (4:0).

Президент Вереса Иван Надеин подвел итоги победного матча, рассказав, что эта победа значит для него лично и для клуба.

"Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.

У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа — бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре", — приводит слова Надеина ТК Футбол 1/2/3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Верес.