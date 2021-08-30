Иван Надеин похвалил свою команду за матч против черниговской Десны.
Иван Надеин с командой. Фото ФК Верес
30 августа 2021, 09:55
Верес из Ровно разгромил черниговскую Десну в рамках матча шестого тура украинской Премьер лиги (4:0).
Президент Вереса Иван Надеин подвел итоги победного матча, рассказав, что эта победа значит для него лично и для клуба.
"Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.
У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа — бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре", — приводит слова Надеина ТК Футбол 1/2/3.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Верес.