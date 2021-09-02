Команды украинской Премьер-лиги воспользуются международной паузой в календаре.
УПЛ
02 сентября 2021, 14:20
Луганская Заря и Ингулец из Петрово проведут контрольный поединок, воспользовавшись международной паузой на матчи сборных. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.
Товарищеская встреча между клубами УПЛ пройдет в Запорожье на стадионе Торпедо в субботу, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
Также отмечается, что матч будет транслироваться на YouTube-канале Зари.
По итогам шести туров УПЛ команда Виктора Скрипника набрала 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе Ингульца семь баллов и девятая строчка.
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