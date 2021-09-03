Украина

Клуб в один день сыграет два товарищеских матча.

Львовский Рух активно планирует заполнить паузу на матчи национальных сборных.

Как сообщает пресс-служба львовского клуба, Рух сыграет два товарищеских матча в воскресенье, пятого сентября.

Первым соперником львовян станет стрыйская Скала 1911 и ФК Кормил из города Давыдов, львовской области.

После шести туров УПЛ подопечные Леонида Кучука занимают 10 место в таблице с 7 очками в своем активе.

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