Клуб в один день сыграет два товарищеских матча.
ФК Рух
03 сентября 2021, 16:55
Львовский Рух активно планирует заполнить паузу на матчи национальных сборных.
Как сообщает пресс-служба львовского клуба, Рух сыграет два товарищеских матча в воскресенье, пятого сентября.
Первым соперником львовян станет стрыйская Скала 1911 и ФК Кормил из города Давыдов, львовской области.
После шести туров УПЛ подопечные Леонида Кучука занимают 10 место в таблице с 7 очками в своем активе.
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