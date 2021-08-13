Украина

Молодой специалист будет помогать отцу в клубе.

Алексей Кучук, сын главного тренера львовского Руха Леонида Кучука, вошел в тренерский штаб клуба, сообщает пресс-служба.

"Какие функции будут у Алексея Кучука? Как и у всех тренеров: готовить команду к следующим поединкам. Также готовить игроков индивидуально и тактически на весь чемпионат. Полномочия в тренерском штабе мы не разделяем. Алексей Кучук будет отвечать за то, что предложит главный тренер.

Конечно, у него новые эмоции, новые ощущения. Такую академию мало кто видел. Примерно то же чувствовал и я, когда вернулся в команду. Благодарен людям, которые нас сюда пригласили".

Отметим, что 34-летний Алексей Кучук до Руха поработал в белорусских Крумкачах-д, НФК и минском Динамо.

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