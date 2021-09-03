Украина

Экс-тренер украинской сборной — о полузащитнике киевского Динамо.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал тот факт, что Виталий Буяльский при нем практически не играл в национальной команде.

"Во-первых, были моменты, когда у него были травмы. Во-вторых, как я сказал, я уважаю этого игрока. Это ведущий футболист киевского Динамо. Мы играли по одной системе... Вызывать игрока, чтобы его не использовать или использовать не на своей позиции и заставлять играть не так эффективно для команды?

Я честно ему сказал: "Когда мы будем понимать как тебя использовать, то будем вызывать", — сказал Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко объяснил, почему не вызывал в сборную футболистов не из Динамо и Шахтера.

Football.ua