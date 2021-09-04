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Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил матч против Англии на Евро-2020.

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой вспомнил матч против национальной команды Англии на Евро-2020, рассказав, почему не дал дебютировать за национальную команду Георгию Судакову и Александру Тымчику.

"Нет никакой причины. Матч был проигран, поэтому я хотел выпустить их – 5 минут, которых именно хватало, и я хотел, чтобы они дебютировали – судья просто не дал нам это сделать.

Почему не раньше? Я смотрю за ситуацией на футбольном поле. Я считаю, что по той игре мы не заслуживали проиграть 0:4, но ситуация могла быть и хуже – при условии нескольких контратак или еще чего-то. На футбольном поле нужна была команда", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, Англия разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020, отправив подопечных Шевченко за борт турнира.

Ранее Андрей Шевченко открыл настоящие причины ухода из сборной Украины, заявив, что его команда была готова продлить контракты с УАФ.