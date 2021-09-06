Украина

Команда сыграет товарищеский поединок.

В рамках товарищеского матча сборная Украины сыграет против сборной Чехии. Поединок состоится на Доосан Арене.

Делегация сборной Украины вылетела в Чехию. На игру и.о главного тренера сборной Александр Петраков взял 19 футболистов.

Напомним, Александр Петраков в игре против сборной Чехии планирует дать игровое время футболистам, которые мало играли, в том числе и довызваным Ефиму Конопле, Сергею Булеце и Владиславу Кочергину.

Матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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