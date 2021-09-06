Украина

УАФ отблагодарит игроков и тренерский штаб за игру против французов.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что накануне матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции, он пообещал солидную премию сборной Украины за хорошую игру.

"Я им пообещал премию за то, что они дали победную игру. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.

Игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, они не играли за премию. Они отдавались болельщикам, команде и сборной. Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень", — сказал Павелко в эфире программы Великий футбол.

Ранее Football.ua выделил главные моменты в матче отборочного цикла на ЧМ-2022 Украина — Франция.