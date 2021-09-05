ЧМ-2022. Отбор

Александр Петраков позволил еще одному игроку отправиться в клуб.

Сборная Украины продолжила подготовку к товарищескому поединку против сборной Чехии, который состоится в среду.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков решил отправить в расположение клуба еще одного футболиста.

В ближайшем матче против чехов тренерский штаб не рассчитывает на Виталия Миколенко.

Отметим, что ранее расположение сборной Украины покинули вратарь Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко и Илья Забарный, а также полузащитники Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Руслан Малиновский.

Напомним, матч Чехия — Украина пройдет в среду, 8 сентября, в 21:45.