Украина

Новичок полтавчан сможет дебютировать в ближайшее воскресенье.

Бразильский легионер Нунес Гонсалвес Лукас Ранжел внесен в заявку Ворсклы на сезон-2021/22 в УПЛ — сообщил официальный сайт полтавчан.

Ранжел играл против Ворсклы в Лиге конференций за КуПС и перебрался в Полтаву на правах свободного агента.

Пребывая в составе Ворсклы, Ранжел принял участие в товарищеском матче против Металлиста 1925 (1:2), в котором отметился голом.

В официальном матче за Ворсклу Ранжел может дебютировать в воскресенье, 12сентября, в матче чемпионата Украины против Десны (начало в 19:30).

Выступать Ранжел будет под №73.