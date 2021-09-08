Новичок полтавчан сможет дебютировать в ближайшее воскресенье.
Лукас Ранжел, фото ФК Ворскла
08 сентября 2021, 14:29
Бразильский легионер Нунес Гонсалвес Лукас Ранжел внесен в заявку Ворсклы на сезон-2021/22 в УПЛ — сообщил официальный сайт полтавчан.
Ранжел играл против Ворсклы в Лиге конференций за КуПС и перебрался в Полтаву на правах свободного агента.
Пребывая в составе Ворсклы, Ранжел принял участие в товарищеском матче против Металлиста 1925 (1:2), в котором отметился голом.
В официальном матче за Ворсклу Ранжел может дебютировать в воскресенье, 12сентября, в матче чемпионата Украины против Десны (начало в 19:30).
Выступать Ранжел будет под №73.