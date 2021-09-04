Харьковчане одержали минимальную победу в спаринге в Полтаве.
Фото ФК Металлист 1925
04 сентября 2021, 16:10
Заполняя международную паузу, Металлист 1925 отправиля в Полтаву, где провел товарищеский матч против Ворсклы.
Поединок на стадионе Лтава завершился минимальной победой гостей, в составе которых отличились Задерака и Дмитренко. У хозяев отметился новичок Ворсклы Ранжел.
Ворскла — Металлист 1925 1:2
Голы: Ранжел, 62 — Задерака, 48, Дмитренко, 73.
Металлист 1925: Шелихов (Сидоренко, 46), Фабиньо, Квакич (Ермаков, 63), Шершень, Ченбай (Коваленко, 76), Кравченко (Голодюк, 63), Савин (Протасов, 63), Батюшин, Задерака (Габелок, 63), Ременюк (Берете, 76), Марлисон (Дмитренко, 46).