Украина

Главный тренер полтавчан прокомментировал возможный уход вратаря в стан "горняков".

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов не против ухода Дмитрия Ризныка в Шахтер, ведь такой шанс может больше не появиться.

"Ризнык? Хороший вратарь. Если предложение Шахтера есть, такое не каждый день бывает. У руководства свое мнение, у них свое, свои задачи. Я туда не лезу. Футболист играет – и на том спасибо.

Я не против перехода. Я даже Кулачу говорил, что шанс бывает раз в жизни в такие клубы уйти. Не воспользоваться – грех. Просто у нас хорошая вратарская школа. Есть Исенко, который тоже прогрессирует. Ему тоже был бы толчок хороший", – рассказал Максимов для программы Футбольный формат.

Напомним, что Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку, но все равно не смог договориться.