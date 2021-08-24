Украина

Голкипера Ворсклы вызвали после травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

Вратарь полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины на предстоящие поединки квалификации чемпионата мира 2022 года.

Напомним, 22-летний голкипер полтавчан был вызван в национальную команду из-за травм основных вратарей — Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

"Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей. Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй.

Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю, все будет хорошо. Все стремятся попасть в сборную. Большая честь для меня", — приводит слова Ризныка ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном в четвертом туре отбора ЧМ-2022.