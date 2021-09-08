Украина

Футболисты Зари вышели на замену во втором тайме.

В товарищеском матче между сборными Украины и Чехии на 65-й минуте на поле появился дебютант Сергей Булеца.

22-летний полузащитник сменил на поле Александра Зубкова из Ференцвароша. Хавбек Зари таким образом впервые вышел на поле в футболке национальной команды.

Владислав Кочергин также дебютировал за сборную Украины. 25-летний полузащитник Зари сменил капитана команды Андрея Ярмоленко на 76-й минуте.

Также в этом матче впервые сыграли за сборную Виктор Корниенко, Тарас Качараба и Александр Сирота.