В товарищеском матче между сборными Украины и Чехии на 65-й минуте на поле появился дебютант Сергей Булеца.
22-летний полузащитник сменил на поле Александра Зубкова из Ференцвароша. Хавбек Зари таким образом впервые вышел на поле в футболке национальной команды.
Владислав Кочергин также дебютировал за сборную Украины. 25-летний полузащитник Зари сменил капитана команды Андрея Ярмоленко на 76-й минуте.
Также в этом матче впервые сыграли за сборную Виктор Корниенко, Тарас Качараба и Александр Сирота.

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