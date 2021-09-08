Футболисты Зари вышели на замену во втором тайме.
Владислав Кочергин, УАФ
08 сентября 2021, 23:25
В товарищеском матче между сборными Украины и Чехии на 65-й минуте на поле появился дебютант Сергей Булеца.
22-летний полузащитник сменил на поле Александра Зубкова из Ференцвароша. Хавбек Зари таким образом впервые вышел на поле в футболке национальной команды.
Владислав Кочергин также дебютировал за сборную Украины. 25-летний полузащитник Зари сменил капитана команды Андрея Ярмоленко на 76-й минуте.
Также в этом матче впервые сыграли за сборную Виктор Корниенко, Тарас Качараба и Александр Сирота.