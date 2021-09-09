Украина

Наставник сборной Украины рассказал о ротации на вратарской позиции в матче против Чехии.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии в рамках контрольного матча (1:1).

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков использовал ротацию состава в данном поединке. Целый ряд футболистов национальной команды сыграли дебютный поединок в футболке сборной Украины.

Примечательно, что место в воротах "сине-желтых занял Денис Бойко. Александр Петраков объяснил ротацию на вратарской позиции, оценив игру Бойко в матче против Чехии.

Почему Бойко, а не Ризнык? - меня есть еще помощники. Я с ними поговорил, в частности, с тренером вратарей. Дал шанс сыграть Бойко. Я Дениса пригласил в сборную, когда у нас выбыли три голкипера. Он откликнулся, приехал. Мы с помощниками решили дать ему сыграть. Сыграл он хорошо. А Резник дебютирует чуть позже. Он все понимает", — сказал Петраков на пресс-конференции.

Ранее Денис Бойко подвел итог матча против Чехии, заявив, что результат вполне заслуженный.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Чехия — Украина.