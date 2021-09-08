ЧМ-2022. Отбор
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча Чехия — Украина, в котором подопечные Петракова сыграли вничью.
Чехия - Украина
08 сентября 2021, 23:41
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Чехия — Украина 1:1
Голы: Выдра, 90+3 — Корниенко, 27
Украина: Бойко — Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота — Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко — Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64), Сикан (Яремчук, 56)
Чехия: Штанек — Цоуфал, Холеш (Каша, 61), Йемелка, Хавел (Матею, 46) — Соучек (Барак, 61), Садилек — Пешек (Гложек, 46), Крал, Жмрхал (Выдра, 46) — Тецл (Сачек, 76)
Предупреждения: Садилек, Крал — Зинченко