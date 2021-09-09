ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Украины в рамках контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.

Подопечные Александра Петракова вышли вперед благодаря роскошному удару Виктора Корниенко под перекладину.

Тем не менее, чехи смогли восстановить паритет за несколько секунд до финального свистка усилиями Выдры.

Обзор матча:

Чехия — Украина 1:1

Голы: Выдра, 90+3 — Корниенко, 27

Украина: Бойко — Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота — Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко — Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64), Сикан (Яремчук, 56)

Чехия: Штанек — Цоуфал, Холеш (Каша, 61), Йемелка, Хавел (Матею, 46) — Соучек (Барак, 61), Садилек — Пешек (Гложек, 46), Крал, Жмрхал (Выдра, 46) — Тецл (Сачек, 76)

Предупреждения: Садилек, Крал — Зинченко