ЧМ-2022. Отбор

Вратарь украинской сборной поделился эмоциями после матча.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против сборной Чехии и упустила победу на последних секундах.

Голкипер национальной команды Денис Бойко дал комментарий после матча, отметив, что счет справедливый.

"Заслуженный ли результат? Я не знаю, если брать по игре, то да. Если брать, что мы пропустили на последних секундах, то это обидно. Выигрывать весь матч и пропустить, то, конечно, обидно. Могли забивать больше, но могли и пропустить раньше. Счет закономерный.

Мне было приятно, что я вернулся в сборную. Вернулся в атмосферу, увидел ребят, с которыми давно не виделся. Приятно, что тренерский штаб поверил и доверил мне место в составе. Так что ощущения приятные.

Мне показалось, что наших фанатов было больше, чем всех остальных присутствующих. Со стороны чешской стороны тоже была неплохая поддержка, но нашим болельщикам спасибо, что поддержали нас", — сказал Бойко в послематчевом комментарии.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против Чехии.