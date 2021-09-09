Украина

Ярослав Шилгавы похвалил своих подопечных за матч против Украины.

Сборная Чехии сыграла в результативную ничью с национальной командой Украины в рамках контрольного матча, сравняв счет на последних секундах встречи.

Наставник чешской команды Ярослав Шилгавы подвел итоги ничейного матча, рассказав, почему его команда мало забивает.

"Мы рады, что забили. Хоть и на последних секундах. Мы заслужили это. Наша команда хорошо играла против сильного соперника.

Мне понравился темп игры. Следующие матчи тоже будут проходить в таком ключе. Команда привыкает к этому. Против Беларуси был тяжелый матч, но свои очки мы взяли. С Бельгией это не получилось. Сегодня я бы хотел похвалить нашу команду за игру с Украиной. За то, как они к ней отнеслись.

Голы? — Мы довольны, что у нас есть такой игрок, как Шик. Он умеет использовать свои шансы. Мне кажется, что сегодня у нас было больше возможностей забить. Надеюсь, что в будущем все наши нападающие будут показывать лучший результат", — заявил Шилгавы на пресс-конференции после матча.

Ранее о матче высказался наставник Украины Александр Петраков, заявив, что нашей команде для победы не хватило 20 секунд.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Чехия — Украина.