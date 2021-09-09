Украина

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков высказался о матче против Чехии.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии в рамках контрольного матча, упустив победу в концовке игры (1:1).

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зубков подвел итоги ничейной игры, сравнив Андрея Шевченко и Александра Петракова.

"Не в коем случае такой результат не подкосил. Видимо, такая полоса ничьей идет. В Казахстане пропустили на последней минуте, тут на последней секунде. Футбол такая игра, что от стартового свистка и до финального.

Игра вторым номером? - Мы выполняли установку тренера. Знали, что Чехия поднимает высоко крайних защитников, где мы и получали свободные зоны. Мы как раз забили гол фланга, хорошо исполнили момент.

Атмосфера? - Все хорошо, легкий осадок остался, все расстроены за гол на последних секундах. Но все важные и ответственные матчи впереди. Будем готовиться.

Смены в коллективе после прихода Петракова? - У нас нет времени, чтобы что-то сильно менять. Конечно, тренировочной процесс поменялся, но не сильно", — сказал Зубков на пресс-конференции.

Ранее о матча высказался сам Александр Петраков, который заявил, что для победы "сине-желтым" не хватило 20 секунд.