Украина

Форвард сборной Чехии подвел итоги матча против национальной команды Украины.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии в рамках контрольного матча, упустив победу в концовке игры (1:1).

Форвард сборной Чехии Матей Выдра подвел итоги ничейного матча, заявил, что уже и не надеялся, что чехам получится отыграться.

"Уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.

Мне понравился первый тайм. Жаль, мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые вскрыли последним ударом", — сказал Выдра на флеш-интервью после матча.

Ранее наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы рассказал о матче против Украины, похвалив своих подопечных.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Чехия — Украина.