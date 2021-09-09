Форвард сборной Чехии подвел итоги матча против национальной команды Украины.
Матей Выдра. Фото Ассоциация футбола Чехии
09 сентября 2021, 10:30
Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии в рамках контрольного матча, упустив победу в концовке игры (1:1).
Форвард сборной Чехии Матей Выдра подвел итоги ничейного матча, заявил, что уже и не надеялся, что чехам получится отыграться.
"Уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.
Мне понравился первый тайм. Жаль, мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые вскрыли последним ударом", — сказал Выдра на флеш-интервью после матча.
Ранее наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы рассказал о матче против Украины, похвалив своих подопечных.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Чехия — Украина.