Украина

Защитник Вереса рассказал о предстоящем поединке УПЛ.

Дмитрий Немчанинов считает матч 7-го тура УПЛ очень важным для Вереса как в турнирном, так и в принципиальном отношении.

"Мы никогда не подстраиваемся под соперника, стараемся строить свою игру, — цитирует защитника официальный сайт Вереса. – У нас есть свой план, которого мы придерживаемся".

"Я не так давно в команде, но уже знаю про принципиальные отношения Вереса и Львова. Думаю, что если матч и не будет сверх принципиальным, то уж точно очень важным".

Матч Верес — Львов состоится в понедельник, 13 сентября. Начало в 19:30.