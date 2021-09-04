Завершились сегодняшний поединки седьмого тура Первой лиги.
Агробизнес – Горняк-Спорт, фото из открытых источников
04 сентября 2021, 18:40
Состоялись все сегодняшние поединки в рамках седьмого тура Первой лиги Украины.
В первой встрече Горняк-Спорт в гостях одержал минимальную победу над Агробизнесом со счетом 1:0. Победу гостям принес единственный результативный удар в исполнении Ярослава Ямполя в начале второго тайма.
Агробизнес - Горняк Спорт 0:1
Гол: Ямполь, 52.
Во второй игре хмельницкое Подолье на своем поле расписало мировую с тернопольской Нивой. Встреча закончилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Максима Процива в дебюте встречи, хозяева ответили точным ударом Дениса Островского в начале второго тайма.
Подолье — Нива Тернополь 1:1
Голы: Островский, 50 — Процив, 9.
В последнем матче игрового дня Кремень на своей арене одержал уверенную победу над донецким Олимпиком со счетом 2:0. В составе команды из Кременчуга голами во втором тайме отметились Виталий Бойко и Игорь Кошман.
Кремень — Олимпик 2:0
Голы: Бойко, 64, Кошман, 90+1.