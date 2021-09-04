Украина: Первая лига

Завершились сегодняшний поединки седьмого тура Первой лиги.

Состоялись все сегодняшние поединки в рамках седьмого тура Первой лиги Украины.

В первой встрече Горняк-Спорт в гостях одержал минимальную победу над Агробизнесом со счетом 1:0. Победу гостям принес единственный результативный удар в исполнении Ярослава Ямполя в начале второго тайма.

Агробизнес - Горняк Спорт 0:1

Гол: Ямполь, 52.

Во второй игре хмельницкое Подолье на своем поле расписало мировую с тернопольской Нивой. Встреча закончилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Максима Процива в дебюте встречи, хозяева ответили точным ударом Дениса Островского в начале второго тайма.

Подолье — Нива Тернополь 1:1

Голы: Островский, 50 — Процив, 9.

В последнем матче игрового дня Кремень на своей арене одержал уверенную победу над донецким Олимпиком со счетом 2:0. В составе команды из Кременчуга голами во втором тайме отметились Виталий Бойко и Игорь Кошман.

Кремень — Олимпик 2:0

Голы: Бойко, 64, Кошман, 90+1.