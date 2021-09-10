Украина

Футболист рассказал о финансовом кризисе в чемпионатах.

Бывший нападающий молодежной команды киевского Динамо Владислав Алексеев рассказал, что в Первой и Второй лиги зарплата ниже, чем в чемпионате области.

"Понятное дело, что когда я только закончил играть в Динамо, то были предложения на сумму 40-50 тысяч гривен. А вот сейчас, когда я почти два года не играю, и зарплаты до 15 тысяч гривен. Потолок.

Не учитывая премию. Какая может быть премия у команды, которая проигрывает постоянно. И то, 15 тысяч это я уже натянул, в реальности – 8-10 тысяч. Какой футболист будет за 8-10 тысяч играть? Поиграл сейчас на области 2 дня и те же самые деньги заработал.

В Первой и Второй лигах есть команды, которые играют специально, чтобы проиграть. Я этого не люблю", — рассказал Алексеев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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