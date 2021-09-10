Украина

Футболист принес победу своей команде.

Хавбек Александрии Сергей Гринь прокомментировал свой гол, который принес клубу победу над Ингульцом (1:0).

" Единственным желанием было выиграть, результат был на первом месте. Это была принципиальная встреча, дерби. Посвящаю свой гол команде, клубу и болельщикам. Это очень важный гол и победа для всех нас. Очень рад, что удалось забить победный гол и всех порадовать.

Ожидал такой пас от Калюжного? Я всегда ожидаю такие пасы, от любого футболиста на поле. Спасибо Ваньке, что сумел отдать такую передачу.

Я его поблагодарил сразу же. была запредельная мотивация и огромнейшее желание выиграть. Ребята отдали все силы на поле, оставили все, что было, и добились победы", — сказал Гринь.