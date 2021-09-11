Украина

Наставник "горняков" подлился эмоциями о прошедшей игре.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Днепром-1 в рамках УПЛ (2:0).

"Всегда сложно играть после паузы на матчи сборных. Играли против сильного соперника, но, думаю, сыграли хорошо. Был сложный момент, когда у Днепра-1 форвард пробил в штангу.

Возникли проблемы, и мы были не такими смелыми, потеряли ритм матча. Однако далее мы перехватили инициативу, могли раньше забить второй гол, а потом и третий

У нас много хороших игроков. Я верю в Ефима Коноплю, он может сделать хорошую карьеру. Нужно давать шансы молодым. Это же касается Витао. Что касается Шерифа, то я еще не знаю хорошо этого соперника. Мы готовились к Днепру-1, а теперь переключаемся на Лигу чемпионов", — сказал Де Дзерби после игры.

Отметим, что матч Шериф — Шахтер состоится в Тирасполе, 15 сентября. Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.

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