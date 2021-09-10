Украина

Презентация прошла возле НСК Олимпийский.

Донецкий Шахтер представил своим болельщикам новый дизайн клубного автобуса.

Участие в презентации, которая прошла в Киеве, на фоне НСК Олимпийский, взяли также девушки-модели, одетые в форму донецкого клуба.

На автобусе изображена новая форма "горняков" и написано название клуба. Также имеются логотипы спонсоров.

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