Презентация прошла возле НСК Олимпийский.
Фото ФК Шахтер
10 сентября 2021, 16:26
Донецкий Шахтер представил своим болельщикам новый дизайн клубного автобуса.
Участие в презентации, которая прошла в Киеве, на фоне НСК Олимпийский, взяли также девушки-модели, одетые в форму донецкого клуба.
На автобусе изображена новая форма "горняков" и написано название клуба. Также имеются логотипы спонсоров.
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