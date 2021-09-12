Украина

Наставник луганчан поделился своими мыслями после игры с Рухом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничейный результат в поединке седьмого тура УПЛ против львовского Руха (1:1).

"Очень повлиял первый гол на игру, как обычно бывает с моей командой. Первый и единственный момент, индивидуальная ошибка игрока приводит к реализации его от соперника. Нужно будет разобрать эту игру.

Мы сейчас будем ехать домой без настроения. Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли два очка. Может не хватило целеустремленности или того сумасшедшего желания в штрафной, ведь моменты есть, но мячи не залетают", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

На Football.ua доступен видеообзор матча Рух — Заря.