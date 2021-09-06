Украина

Львовяне использовали международную паузу, чтобы проверить в деле новичков и молодежь.

Во время паузы, связанной с матчами сборных, Рух провел два поединка с любительскими командами львовщины — сообщил официальный сайт клуба.

Главный тренер Руха Леонид Кучук дал возможность проявить себя молодым футболистам и исполнителям, недавно пополнившим команду.

Первый спарринг Рух выиграл у Скалы-1911 со счетом 4:1, второй, у Кормила — 3:1.

Во втором из них как раз и проявил себя один из новобранцев Руха: американец Де Розарио заработал пенальти и сам же его реализовал.