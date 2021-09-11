Украина

Наставник луганчан мог стать главным тренером национальной команды.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник мог стать новым наставником сборной Украины. Об этом сообщил журналист ТК Футбол 1/2/3 Богдан Тимовчак.

По информации источника, специалисту предлагали возглавить национальную команду и мог одновременно оставаться главным тренером луганского клуба.

51-летний украинец отказался совмещать такие должности из-за возможных конфликтов интересов.

Напомним, в августе сборную Украины покинул главный тренер Андрей Шевченко, а на его место был назначен исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" Александр Петраков.

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