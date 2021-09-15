Украина

Кипер рассказал в вратарской конкуренции в сборной.

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о конкуренции на вратарской позиции перед Евро-2020.

"Когда понял, что буду основным на Евро-2020? На установке с Голландией, наверное. Возможно, где-то в глубине души я понимал это прекрасно, но мне об этом никто не говорил. Это первое. И если мы вспомним подготовку к чемпионату Европы, то каждый из вратарей сыграл по игре. И такого четкого понимания не было, кто может играть. У меня были свои планы развития этого всего.

Я готовился ко всему. И к тому что могу играть, и к тому, что могу не играть. К этому тоже нужно быть психологически готовым. Я себя готовил ко всему. Большая честь и гордость была находится с командой, в команде на чемпионате Европы. Пятов сделал огромную работу для того, чтобы команда вышла на чемпионат Европы, а мне приходилось не опускаться ниже уровнем, как минимум", — сказал Бущан в интервью Вацко Live.

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