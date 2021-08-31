Украина

Вратарь "горняков" рассказал о своей позиции в национальной команде.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин рассказал о конкуренции в составе сборной Украины.

"Про себя не хочу говорить, пускай говорят другие. Жора Бущан заслуженно стал первым номером. Он показал себя почти идеально, а как оно будет дальше — посмотрим.

Он прошел через ошибки с Францией и Германией, хорошо сыграл с Испанией. Плюс я неудачно сыграл с Бахрейном. На Евро произошло все заслуженно. Я продолжал работать на тренировках, не давать Жоре расслабляться.

Никто не знал до последнего, кто будет первым номером в сборной. Если ты не играешь, ты должен помочь партнеру, чтобы он хорошо сыграл", — сказал Трубин в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее Трубин назвал потенциальную дату своего возвращения на футбольное поле.