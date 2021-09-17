Украина

Главный тренер Металлиста 1925 поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ.

Валерий Кривенцов считает, что для Металлиста 1925 главное — это вернуть уверенность в своих силах. И именно эта задача будет стоять перед харьковчанами в матче 8-го тура УПЛ против Львова.

"Как для новичка Премьер-лигиЮ нам было тяжено преодолеть отрезок из четырех матчей против сильных коллективов элиты, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста 1925. – За время, прошедшее после последнего матча, постарались «разгрузиться», и это нам удалось".

"Теперь пора задуматься о победах и о том, чтобы вернуть команде веру в собсттвенные силы. Благо, соперники чуть проще. Но я ни в коем случае не отношусь свысока к Львову из-за его турнирного положения. Мне кажется, что сейчас рано делать выводы, а борьба в чемпионате на всех уровнях будет вестись до последнего тура".

"Нам предстоит трехматчевая выездная серия. Мы не будем возвращаться в Харьков до ее окончания и планируем привезти с собой максимум очков".

Матч Львов — Металлист 1925 состоится в воскресенье, 19 сентября. Начало в 19:30.