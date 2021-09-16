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Илья Зубков рассказал об адаптации в харьковской команде.

Нападающий Металлиста 1925 Илья Зубков рассказал о том, как проходит его адаптация в харьковской команде, а также он высказался о своем дебюте в матче против киевского Динамо.

"На самом деле, я хотел бы поблагодарить тренера за то, что он дал мне шанс попасть в эту команду. Такой дебют в Премьер-лиге, сразу против чемпиона, к сожалению, не победили. Но я очень рад, что этот дебют состоялся.

По акклиматизации пока привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки. Однако, в общем, становится лучше.



Мне кажется, что сейчас перед игрой со Львовом, у всех очень серьезный настрой, все хотят победить и переломить ситуацию. В общем, я считаю, что у нас есть хороший шанс, хорошая возможность это сделать. Поэтому отдадим все силы, чтобы победить.



Летний просмотр во Львове? Там собраны хорошие футболисты. Делается ставка на иностранцев. Не знаю, как сейчас, но тогда было так. Хорошая команда, хороший тренер.



Мы будем готовиться после сегодняшней тренировки, будет теоретическое задание и нам тренер скажет как играть, на что обратить внимание.



Подписание контракта с Металлистом 1925? Моя задача — помогать команде и проявить себя. Мне тренер дал шанс, осталось им только воспользоваться. Вот и все.



Моя позиция — это центральный нападающий. Сильные стороны, наверное, это сила, скорость, голевое чутье, игра головой. Все то, что, возможно, должно быть у всех центральных нападающих", — приводит слова Зубкова пресс-служба харьковского клуба.

Матч восьмого тура УПЛ Львов — Металлист 1925 пройдет в воскресенье, 19 сентября, в 19:30 по киевскому времени.