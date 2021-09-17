Украина

Страж ворот Шахтера вернулся к тренировкам.

Донецкий Шахтер после поединка в Лиге чемпионов начал подготовку к игре в УПЛ против Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в общей группе футболистов тренировался и Анатолий Трубин, залечивший травму.

В конце августа Трубин выбыл из-за травмы мениска. Ожидалось, что он пропустит полтора месяца, но реабилитация прошла успешно раньше срока.

Отметим, что матч Шахтера против Мариуполя состоится 18 сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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