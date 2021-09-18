Украина

Наставник львовского Руха подвел итоги проигранного матча восьмого тура УПЛ.

Львовский Рух минимально уступил черниговской Десне в рамках матча восьмого тура украинской Премьер лиги, пропустив гол на последних минутах матча.

Наставник львовской команды Леонид Кучук подвел итоги проигранного матча, рассказав, чего не хватило его команде.

Команде не хватило концентрации, чтобы сохранить ничью. И там был момент, когда наш футболист просто упал. Может случайность, может концентрация. Никто не знает. Футбол иногда состоит из случайностей и расконцентрации. Поэтому такой результат. Надо крепко стоять на ногах. Мы пока не крепко стоим.

Понравилось, что мы очень цепко и организованно играли в обороне. Были и хорошие контратаки. Даже удалось забить, но вне игры. Все висело на волоске».Весь матч был важен, что начало встречи, что конец. В матче не бывает неважных периодов" — сказал наставник в эфире ТК Футбол 1/2/3 после матча.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Десна — Рух.

Напомним, Десна после 8 сыгранных матчей идет на третей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов. Подопечные Кучука идут на девятом месте, набрав восемь турнирных баллов.