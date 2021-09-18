Украина

Главный тренер александрийцев дал комментарий после матча с чемпионом страны.

Александрия в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины гостила у Динамо Киев и потерпела поражение.

Главный тренер александрийцев Юрий Гура считает, что пенальти в моменте с Рыбалкой не было, а также доволен прогрессом своей команды.

"Штрафные санкции для Рыбалки? Во время любой игры футболисты хватают и за футболки, и за все что угодно. Возможно, вы пересмотрите этот момент — там не было хватания за футболку. Просто нет слов.

Прогресс Александрии? Как говорится, сообща и батьку бить легче. Мы сплотились, поэтому и есть определенные результаты.

Наш ли это максимум в турнирной таблице? Сейчас мы сыграли всего восемь туров. Подождем, когда закончится чемпионат, и тогда можно будет что-то сказать", — приводит слова Гуры официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступна запись полного поединка Александрии против Динамо Киев.