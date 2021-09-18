Главный тренер александрийцев дал комментарий после матча с чемпионом страны.
Юрий Гура, официальный сайт Динамо
18 сентября 2021, 22:25
Александрия в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины гостила у Динамо Киев и потерпела поражение.
Главный тренер александрийцев Юрий Гура считает, что пенальти в моменте с Рыбалкой не было, а также доволен прогрессом своей команды.
"Штрафные санкции для Рыбалки? Во время любой игры футболисты хватают и за футболки, и за все что угодно. Возможно, вы пересмотрите этот момент — там не было хватания за футболку. Просто нет слов.
Прогресс Александрии? Как говорится, сообща и батьку бить легче. Мы сплотились, поэтому и есть определенные результаты.
Наш ли это максимум в турнирной таблице? Сейчас мы сыграли всего восемь туров. Подождем, когда закончится чемпионат, и тогда можно будет что-то сказать", — приводит слова Гуры официальный сайт киевлян.
Напомним, что на Football.ua доступна запись полного поединка Александрии против Динамо Киев.