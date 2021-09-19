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Главный тренер полтавчан — о матче против Миная.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды в матче против Миная со счетом 2:0.

"Мы всегда играем неплохо, но не можем выиграть. 2:0 ведем с Десной и играем вничью. Выигрываем, но в конце отдаем победы на последних минутах. Не знаю, концентрация.

Что говорил Селезнев после матча, про пенальти? Нет, говорил, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить. Он же на рекорд идет, никак не может...

Но играл сегодня – в порядке. Говорит, что мы его не брали. Для нас уже сильно старый. Мы молодежь стараемся брать", — сказал Максимов в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Миная.