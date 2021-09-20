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Защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь оценил первые матчи команды под руководством Александра Петракова.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь высказался о матчах национальной команды в отборочном цикле к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

"Сборная Украины? Настроение было двоякое, не получилось добыть нужный результат, но у нас еще есть шансы. Все смотрят с позитивом, будущий сбор будет показательным. Для меня новая схема в сборной не новая, потому что мы ее использовали в Брюгге, играл пятым атакующим защитником. Комфортно чувствую себя при этой тактике, знаю требования главного тренера, так как работал с ним в прошлом", — сказал Соболь в интервью Великому футболу.

Также футболист оценил работу исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Александра Петракова, высказавшись о скандальной ситуации с Малиновским.

Отношения Малиновского с Петраковым? Это решение главного тренера, я не должен ничего комментировать. Но такого футболиста будет не хватать сборной, но я уверен, что в будущем он поможет команде. Если кто-то и может повлиять и попросить тренера изменить решение, то это должны сделать опытные футболисты — Ярмоленко или Пятов", — подытожил Соболь.

Ранее сообщалось, что Малиновский пролил свет на конфликтную ситуацию с Петраковым, заявив, что он не просил извинений.