Украина

Полузащитник сборной Украины отреагировал на слова наставника главной команды страны.

Выступление и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова на одном из телевизионных шоу по завершении сентябрьского цикла международных матчей в одном из своих тезисов касалось неожиданного отъезду полузащитника Руслана Малиновского обратно в стан бергамаской Аталанты накануне товарищеского матча против Чехии (1:1).

Как итог, слова украинского специалиста подняли волну критики и обсуждений в медиапространстве нашей страны, в стороне от которой не смог остаться и сам футболист.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Руслан Малиновский опубликовал следующее заявление:

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения ко сборной команде Украины, и я вынужден отреагировать.

Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и мою позиция на поле, определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнёрам по команде, я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды.

Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактики.

В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит под его схему игры.

Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: "НЕТ, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ: "Хочешь — езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", — гласит обращение Руслана к общественности.

Стоит отметить, что критике Петракова также были подвергнуты действия Александра Караваева в игре против Казахстана (2:2).