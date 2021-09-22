Украина

Лідер Динамо Віктор Циганков поділився своїми очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

Сьогодні, 22 вересня, на НСК Олімпійський відбудеться матч за Суперкубок України, в рамках якого донецький Шахтар зіграє з київським Динамо.

"Хвилювання? Звичайно! Найперше це матч, у якому розігрується офіційний титул, у таких зустрічах завжди приємно брати участь. А тим паче ігри з Шахтарем — завжди видовище, тому наша команда з нетерпінням чекає матч. Приємно грати в Києві, бо це вдома, на своєму стадіоні. Можна краще підготуватися, бо не треба нікуди їхати", — цитує Циганкова сайт УПЛ.

"У Шахтаря з’явилося багато нових гравців, новий тренер і, можна сказати, нова філософія гри. Стиль дещо змінився. З другого боку, бразильці там і далі лідери… Перед Суперкубком наш наставник детально розбере суперника.

У кінці Віктор запевнив, що в новому сезоні Динамо планує взяти всі трофеї в Україні.

"У нас такий план завжди, бо ми Динамо. В усіх турнірах будемо намагатися витискати максимум зі своїх можливостей. Ті трофеї, які ми взяли, маємо й надалі залишати у себе".

Матч Шахтар — Динамо почнеться о 21:00. На Football.ua пройде текстова онлайн-трансляція матчу.