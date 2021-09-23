Минимальная победа открыла харьковчанам в следующий раунд.
Фото ФК Металлист 1925
23 сентября 2021, 16:05
В рамках 1/16 финала Кубка Украины Эпицентр принимал Металлист 1925.
Единственный мяч в поединке под занавес матча забил Ременюк и вывел Металлист 1925 в 1/8 финала.
Эпицентр — Металлист 1925 0:1
Гол: Ременюк, 83.
Эпицентр: Чернобай, Захарченко, Сеница, В.Кравченко, Жмуйда, Кицак (Ивашко, 87), Беженар (Пуканыч, 75), Буй, Плис (Якубов, 59), Немтинов, Барбоза (Кривобедрый, 75).
Металлист 1925: Шелихов, Фабиньо, Ткачук (Шершень, 46), Квакич, Западня, Кравченко (Ермаков, 89), Савин (Протасов, 74), Задерака (Крыськив, 74), Голодюк (Габелок, 82), Ременюк, Зубков.