Украина

Голкипер "горняков" рассказал о событиях, при которых донецкий клуб покинул свой родной дом.

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал события на востоке Украины, когда "горнякам" пришлось покинуть родной дом в Донецке.

"Когда все произошло мне было 14 лет. В тот момент мы полетели на турнир с командой в Италию. Мы летели через Киев и Борисполь, а когда возвращались мы уже видели блокпосты, нас проверяли. Мы были в Донецке, и это был последний турнир, после которого мы выпускались в академию в 2014 году. Тогда месяц или еще больше вообще никто ничего не знал, потому что просто не было никакой информации и мы ничего не знали.

Я тогда поехал в деревню в Днепропетровскую область, и мне набрали и сказали ей если вы хотите играть в Шахтере, то мы собираемся в Счастливом, я и уже собирал вещи. Там говорили, что из Мариуполя всех донецких будут отвозить, но затем все поменялось, и я помню, как мне пришлось самому в Киев из Мариуполя на поезде ехать. Вроде бы тогда я одним из последних приехал. Помню, что мой возраст уже собрался и они сыграли игру, и только потом я приехал, получается один из самых последних.

Сейчас в Донецке у меня живут бабушка, дедушка, мамина сестра родная, получается моя тетя, дядя двоюродный брат и крестная. Получается практически все, вот мама недавно только переехала в Киев в декабре. А так получается все остались там.

Я скучаю именно за тем Донецком, который был до войны. Он был процветающим, буквально жил, а не как сейчас, выживает. Он реально процветал. Мне тогда, если честно, еще было все равно, я был маленьким и мало чего запомнил. Ну а когда я вот последний раз приезжал, то даже люди стали не такими как раньше, все уже грустные такие. Раньше были веселые, от всех веяло добром, а сейчас я этого уже не чувствовал.

Когда был в Донецке в последний раз? Это было зимой, в конце 2019 года. Я Новый Год там отпраздновал, 2020 и все. То есть чуть больше года назад. Мы всегда собираемся семьей: либо у нас, либо у тети, либо у бабушки и празднуем. А такого чтобы мы куда-то ехали, такого у нас не было", — сказал Трубин в эфире YouTube-канал vZbirna.

В нынешнем сезоне Трубин провел семь поединков, в которых пропустил пять голов. В последних играх ворота "горняков" защищал Андрей Пятов, так как Трубин восстанавливается после операции на мениске.