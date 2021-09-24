Украина

Хавбек Днепра-1 поделился своими амбициями на будущее.

Полузащитник Днепра-1 Даниил Игнатенко рассказал о своих планах на будущее после аренды в днепровском клубе, тогда как его контракт принадлежит донецкому Шахтеру.

"В этом сезоне вижу себя в Днепре-1. Стоят задачи, надо их выполнять. После хотел бы вернуться в Шахтер, чтобы дали шанс поехать на сборы, попробовать себя. Думаю, я уже вырос в этом плане, могу конкурировать с игроками, которые играют там на моей позиции.

Если не возьмут в Шахтер, конечно, хочу поехать играть в Европу. Показывать там хорошую игру, чтобы доказать, что когда я поехал в Ференцварош и меня вернули обратно, что это было ошибкой.

Доказать, что я достойный играть в Европе на наивысшем уровне. Доказать в первую очередь себе, что не просто так меня оттуда убрали", – сказал Игнатенко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

В нынешнем сезоне Игнатенко провел шесть поединков, в которых отметился одним голом.