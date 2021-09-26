Украина

Football.ua представляет анонс 9-го тура УПЛ между Днепром-1 и Зарей.

Девятый тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Днепре, где местный Днепр-1 намерен взять реванш у луганской Зари за два поражения в прошлом сезоне, а соперники в ответ попытаются атаковать позиции СК в турнирной таблице.

Днепр-1 — Заря

Воскресенье, 26 сентября, 17:00. Днепр-Арена, Днепр. Игорь Пасхал (Херсон) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

В относительно схожем темпе команды Игора Йовичевича и Виктора Скрипника продолжают подбираться к верхней части турнирной таблицы, регулярно при этом заявляя о своем желании пробиться в еврокубки на следующий сезон. Матчи на международной арене есть у Зари и в этом футбольном году, однако уведенное в трех предыдущих поединках высокого статуса в ее исполнении, откровенно, не впечатлило. Несмотря на регулярные неудачи в Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА, "мужики" все еще остаются достаточно крепким коллективом для соперников по национальному первенству, поэтому и результаты выступлений у Зари в последних матчах не указывают явно на наличие глобальных проблем в системе клуба.

Подобное точно не относится к описанию СК — Днепр-1, на данный момент, уже успел сколотить о себе впечатление, как о коллективе, который все еще является достаточно нестабильным в плане игровых результатов, однако все равно обладающим большим потенциалом. Команда играет в открытый атакующий футбол и старается владеть мячом по заветам хорватского наставника. Против команд из топ-эшелона страны подобный подход срабатывает далеко не всегда, но для соперников уровня Зари и ниже является достаточно опасным фактором. Скорее всего, нас будет ожидать игра на встречных курсах, так как обе команды старательно избегали игры от обороны в последних турах.

История противостояний:

Всего матчей: 6 (1 победа Днепра-1, 1 ничья, 4 победы Зари);

На поле Днепра-1: 3 матча (3 победы Зари);

Разница забитых и пропущенных голов: 12-6 в пользу Зари;

Самый результативный матч: победа Зари 4:1 (2019), победа Днепра-1 3:2 (2020).