Украина

Завершился заключительный матч девятого тура УПЛ.

В заключительном матче девятого тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на своем поле упустил победу над Ингульцом из Петрово. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда на 39-й минуте полузащитник "моряков" Евгений Смирный успел протолкнуть мяч в ворота мимо вратаря в борьбе с двумя защитниками соперника.

Казалось, все шло ко второй победе одесситов в нынешнем сезоне, но за три минуты до конца матча в их ворота был назначен пенальти за фол со стороны Максима Брагару, который уверенно реализовал Младен Бартулович.

После девяти игр у Ингульца восемь очков и 12-е место в турнирной таблице УПЛ, а у Черноморца шесть баллов и 14-я строчка.

Черноморец — Ингулец 1:1

Голы: Смирный, 39 — Бартулович, 87 (с пенальти).

Черноморец: Кучерук — Вантух, Дубко, Кадири (Вачиберадзе, 70), Путря — Авагимян (Брагару, 78), Смирный (Тлумак, 59), Кравченко (Исаенко, 78), Михайленко, Цитаишвили — Ванат (Бугай, 70).

Ингулец: Гальчук — Опанасенко (Мельничук, 15), Ковалев, Поспелов, Асмелаш — Шарай, Коваленко, Запорожец, Козак (Бартулович, 81), Полегенько (Плахотнюк, 58) — Ситало (Гопей, 81).

Предупреждения: Смирный, Путря, Кравченко — Ковалев, Поспелов.