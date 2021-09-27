Украина

Соглашение между киевским клубом и румынским специалистом было продлено на несколько лет.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подтвердил, что новое соглашение с главным тренером "бело-синих" рассчитано до лета 2024 года.

"Почему я продлил с Луческу соглашение до 2024 года? Дай Бог ему здоровья, но если завтра мои футболисты будут знать, что он работает последний год, как они будут относиться к работе? Будут думать, что завтра придет другой тренер", — приводит слова Суркиса официальный сайт киевского клуба.

Ранее сообщалось, что Супряга, Шкурин, Витиньо и Антюх постараются взломать оборону Баварии в Мюнхене.

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